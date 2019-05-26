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Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії

Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Єменський рух хуті завдало удару, за допомогою безпілотників (БПЛА), по військовим ангару в аеропорту Саудівської Аравії Джизан недалеко від єменської кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Не було негайного підтвердження ні з боку саудівської влади, ні з боку очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка боролася з хуситами в Ємені протягом чотирьох років", - йдеться в повідомленні.

Хусити, які витіснили підтримуване Саудівською Аравією міжнародно визнаний уряд від влади в столиці Ємену Сана в кінці 2014 року, посилили ракетні і безпілотні удари по саудівським містах в останні два тижні.

Нагадаємо, не менше 12 осіб, в тому числі семеро дітей, загинули в результаті нальоту саудівських ВПС на адміністративний центр Мавія в єменської провінції Таїз.

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