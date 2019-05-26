Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 8730 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33920 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54158 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70200 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118646 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110629 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137069 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

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Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 9767 просмотра

КИЕВ . 26 мая. УНН. Йеменское движение хути нанесло удар, с помощью беспилотников (БПЛА), по военным ангарам в аэропорту Саудовской Аравии Джизан недалеко от йеменской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Не было немедленного подтверждения ни со стороны саудовских властей, ни со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая сражалась с хуситами в Йемене в течение четырех лет”, — идется в сообщении.

Хуситы, которые вытеснили поддерживаемое Саудовской Аравией международно признанное правительство от власти в столице Йемена Сана в конце 2014 года, усилили ракетные и беспилотные удары по саудовским городам в последние две недели.

Напомним, не менее 12 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия в йеменской провинции Таиз.

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