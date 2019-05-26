Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ . 26 мая. УНН. Йеменское движение хути нанесло удар, с помощью беспилотников (БПЛА), по военным ангарам в аэропорту Саудовской Аравии Джизан недалеко от йеменской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Не было немедленного подтверждения ни со стороны саудовских властей, ни со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая сражалась с хуситами в Йемене в течение четырех лет”, — идется в сообщении.
Хуситы, которые вытеснили поддерживаемое Саудовской Аравией международно признанное правительство от власти в столице Йемена Сана в конце 2014 года, усилили ракетные и беспилотные удары по саудовским городам в последние две недели.
Напомним, не менее 12 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия в йеменской провинции Таиз.