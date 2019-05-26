Жертвами авіаударів Саудівської Аравії в Ємені стали 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Не менш 12 осіб, в тому числі семеро дітей, загинули в результаті нальоту саудівських ВПС на адміністративний центр Мавія в єменської провінції Таїз. Про це повідомив агентству SABAH в суботу представник повстанців-хуситів в Сані Хішам Шараф Абдалла, інформує УНН.
“Удари були нанесені по бензоколонці і розташованому поруч з нею торговому центру, — зазначив він. — Це військовий злочин, відповідальність за яке несе командування аравійської коаліції і її покровителі в особі США і Великої Британії”.
За словами Абдалли, саудівські ВПС регулярно порушують угоду про припинення вогню в Ель-Ходейді, підписану в грудні 2018 року. У п’ятницю жертвами нальоту саудівських ВПС стали дев’ять мирних громадян, а 22 травня загинули 16 осіб.
Представник повстанців-хуситів зажадав від ООН та міжнародних гуманітарних організацій “зупинити агресію проти єменського народу і зняти морську блокаду”.
Як повідомляв УНН, Трамп планує укласти угоду про зброю з Саудівською Аравією в обхід Конгресу.