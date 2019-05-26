Жертвами авиаударов Саудовской Аравии в Йемене стали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Не менее 12 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия в йеменской провинции Таиз. Об этом сообщил агентству SABAH в субботу представитель мятежников-хуситов в Сане Хишам Шараф Абдалла, информирует УНН.
“Удары были нанесены по бензоколонке и расположенному рядом с ней торговому центру, — отметил он. — Это военное преступление, ответственность за которое несет командование аравийской коалиции и ее покровители в лице США и Великобритании”.
По словам Абдаллы, саудовские ВВС регулярно нарушают соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Представитель мятежников-хуситов потребовал от ООН и международных гуманитарных организаций “остановить агрессию против йеменского народа и снять морскую блокаду”.
Как сообщал УНН, Трамп планирует заключить соглашение об оружии с Саудовской Аравией в обход Конгресса.