Жертвами авиаударов Саудовской Аравии в Йемене стали 12 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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17:42 • 58466 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75295 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88972 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122292 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111454 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144619 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130126 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130195 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Жертвами авиаударов Саудовской Аравии в Йемене стали 12 человек

Жертвами авиаударов Саудовской Аравии в Йемене стали 12 человек

Киев  •  УНН

 • 8951 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Не менее 12 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия в йеменской провинции Таиз. Об этом сообщил агентству SABAH в субботу представитель мятежников-хуситов в Сане Хишам Шараф Абдалла, информирует УНН.

“Удары были нанесены по бензоколонке и расположенному рядом с ней торговому центру, — отметил он. — Это военное преступление, ответственность за которое несет командование аравийской коалиции и ее покровители в лице США и Великобритании”.

По словам Абдаллы, саудовские ВВС регулярно нарушают соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.

Представитель мятежников-хуситов потребовал от ООН и международных гуманитарных организаций “остановить агрессию против йеменского народа и снять морскую блокаду”.

Как сообщал УНН, Трамп планирует заключить соглашение об оружии с Саудовской Аравией в обход Конгресса.

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