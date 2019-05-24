Трамп планує укласти угоду про зброю з Саудівською Аравією в обхід Конгресу

За даними видання, таким чином адміністрація США розраховує найближчим часом укласти 22 угоди на суму 8 млрд доларів. Республіканці і демократи в Конгресі протягом тижня закликали адміністрацію Трампа не використовувати надзвичайні повноваження для здійснення цієї угоди, раніше заблокованої в Сенаті. Як заявив сенатор Роберт Менендес (демократ від штату Нью-Джерсі), президент Трамп “в черговий раз не приділив пріоритетну увагу довгостроковим національним інтересам США, захистові прав людини, а замість цього робить послугу таким авторитарним країнам, як Саудівська Аравія”.

8 лютого члени Сенату Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій представили законопроект з пропозицією призупинити продаж зброї Саудівській Аравії у зв’язку з конфліктом в Ємені і вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі при відвідуванні генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Як повідомляв УНН, США постачатимуть Бахрейну і ОАЕ комплекси Patriot.