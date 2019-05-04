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США постачатимуть Бахрейну і ОАЕ комплекси Patriot

США постачатимуть Бахрейну і ОАЕ комплекси Patriot

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська адміністрація прийняла рішення продати Бахрейну і Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) зенітні ракетні системи Patriot і озброєння до них на суму в 2,478 млрд і 2,728 млрд доларів відповідно. Про це повідомило в п’ятницю Управління Міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки DSCA (Defense Security Cooperation Agency), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, інформує УНН.

Дозвіл отримано на продаж Бахрейну 36 зенітних керованих ракет Patriot MIM-104E і 60 ракет PAC-3, а також супутнього обладнання. Крім того, наголошується в документі, острівна держава може купити різні озброєння на суму 750 млн доларів для своїх винищувачів F-16. ОАЕ дозволено придбати 452 протиракети типу MSE (Missile Segment Enhancement).

З точки зору американського військового відомства, виконання контрактів відповідає інтересам “зовнішньої політики і національної безпеки США”.

Дозвіл на виконання нинішніх домовленостей, які відповідно до національного законодавства видає Держдепартамент, отримано. Американська адміністрація офіційно повідомила Конгрес про прийняте нею рішення. У законодавчої гілки влади США тепер є 30 днів на вивчення цього військового контракту і його можливого блокування.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати гранично ясно дали зрозуміти Туреччині, що купівля російських зенітних ракетних систем С-400 повністю виключає участь Анкари в програмі зі створення новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35.

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