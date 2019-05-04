США постачатимуть Бахрейну і ОАЕ комплекси Patriot

КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська адміністрація прийняла рішення продати Бахрейну і Об’єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) зенітні ракетні системи Patriot і озброєння до них на суму в 2,478 млрд і 2,728 млрд доларів відповідно. Про це повідомило в п’ятницю Управління Міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки DSCA (Defense Security Cooperation Agency), яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами, інформує УНН.