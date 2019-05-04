США будут поставлять Бахрейну и ОАЭ комплексы Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американская администрация приняла решение продать Бахрейну и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) зенитные ракетные системы Patriot и вооружения к ним на сумму в 2,478 млрд и 2,728 млрд долларов соответственно. Об этом сообщило в пятницу Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, информирует УНН.
Разрешение получено на продажу Бахрейну 36 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, отмечается в документе, островное государство может купить различные вооружения на сумму 750 млн долларов для своих истребителей F-16. ОАЭ разрешено приобрести 452 противоракеты типа MSE (Missile Segment Enhancement).
С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контрактов отвечает интересам “внешней политики и национальной безопасности США”.
Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.