США будут поставлять Бахрейну и ОАЭ комплексы Patriot

Разрешение получено на продажу Бахрейну 36 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, отмечается в документе, островное государство может купить различные вооружения на сумму 750 млн долларов для своих истребителей F-16. ОАЭ разрешено приобрести 452 противоракеты типа MSE (Missile Segment Enhancement).

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контрактов отвечает интересам “внешней политики и национальной безопасности США”.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.