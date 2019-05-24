Трамп планирует заключить соглашение об оружии с Саудовской Аравией в обход Конгресса

По данным издания, таким образом администрация США рассчитывает в ближайшее время заключить 22 сделки на сумму 8 млрд долларов. Республиканцы и демократы в Конгрессе в течение недели призывали администрацию Трампа не использовать чрезвычайные полномочия для совершения этой сделки, ранее заблокированной в Сенате. Как заявил сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), президент Трамп “в очередной раз не уделил приоритетное внимание долгосрочным национальным интересам США, защите прав человека, а вместо этого делает одолжение таким авторитарным странам, как Саудовская Аравия”.

8 февраля члены Сената Конгресса США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии в связи с конфликтом в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Как сообщал УНН, США будут поставлять Бахрейну и ОАЭ комплексы Patriot.