ВПС аравійської коаліції атакували позиції повстанців в Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Бойові літаки коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, завдали удару по позиціях прихильників єменського бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) поблизу столиці Ємену. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
За даними коаліції, "атака з повітря була проведена по позиціях хуситів на авіаційній базі, розташованій на півночі Сани". Вказується, що метою атаки були арсенали зброї та боєприпасів руху "Ансар Аллах".
Про результативність бомбардування коаліція відомостей не надала.
Нагадаємо, в Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хуситами. У найбільш активну фазу воно перейшло з вторгненням в березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.