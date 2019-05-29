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7 марта, 06:35 • 111423 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137636 просмотра

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ВВС аравийской коалиции атаковали позиции мятежников в Йемене

ВВС аравийской коалиции атаковали позиции мятежников в Йемене

Киев  •  УНН

 • 6739 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Боевые самолеты коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли удар по позициям сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) близ столицы Йемена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

По данным коалиции, "атака с воздуха была проведена по позициям хуситов на авиационной базе, расположенной на севере Саны". Указывается, что целью атаки были арсеналы оружия и боеприпасов движения "Ансар Аллах".

О результативности бомбардировки коалиция сведений не предоставила.

Напомним, в Йемене с августа 2014 продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хусит. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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