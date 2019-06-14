Безпілотники хуситів атакували аеропорт у Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Прихильники єменського бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) атакували за допомогою безпілотних літальних апаратів аеропорт міста Абха в Саудівській Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на єменський телеканал Al Massira.
Саудівське агентство друку, в свою чергу, інформувало з посиланням на заяву очолюваної Саудівською Аравією аравійської коаліції про те, що системі ППО і ВПС королівства вдалося перехопити п'ять безпілотників, метою яких, крім повітряної гавані, було місто Хаміс-Мушаіт.
Відзначається, що авіасполучення в аеропорту порушено не було, затримок вильотів та прильотів рейсів не зафіксовано.
Нагадаємо, 12 червня хусити піддали аеропорт міста Абха ракетному обстрілу. За інформацією аравійської коаліції, снаряд потрапив в зал прильоту, завдавши матеріальної шкоди. Постраждало 26 осіб різних національностей.