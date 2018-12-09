На Сардинии на пассажирском судне произошла поломка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пассажирское судно Cruise Roma, что следовало из Порто-Торрес, (что в Италии) в Барселону, изменило курс из-за неполадок, которая оказалась у берегов острова Сардиния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Rai News.
По данным издания, судно с 390 пассажирами на борту остановилось примерно в 1,6 км от порта на севере Сардинии из-за поломки левого гребного винта.
Судно после проведенного членами экипажа ремонта смогло продолжить движение, однако команда приняла решение отправиться в порту Чивитавеккья - города в континентальной части Италии, в регионе Лацио.
Cruise Roma, владельцем которого является компания Grimaldi Lines, одно из крупнейших судов в мире.
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