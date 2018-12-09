На Сардинії на пасажирському судні сталася поломка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Пасажирське судно Cruise Roma, що прямувало з Порто-Торрес, (що в Італії) в Барселону, змінило курс через неполадки, яка виявилася біля берегів острова Сардинія. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Rai News.
За даними видання, судно із 390 людьми на борту зупинилося приблизно в 1,6 км від порту на півночі Сардинії через поломку лівого гребного гвинта.
Судно після проведеного членами екіпажу ремонту змогло продовжити рух, однак команда прийняла рішення податися в порту Чивітавекк'я - міста в континентальній частині Італії, в регіоні Лаціо.
Cruise Roma, власником якого є компанія Grimaldi Lines, одне з найбільших суден у світі.
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