ЗМІ: в Японському морі зіштовхнулися риболовецькі траулери Японії і Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рибальські траулери Японії і Південної Кореї зіткнулися в четвер в Японському морі. Про це на регулярній прес-конференції повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема на видання The Japan Times.
Зіткнення між двома південнокорейськими судами і одним японським відбулося в 330 км від островів Такесіма (Токто), які є предметом територіальної суперечки між Токіо і Сеулом. За словами Сугі, японське судно не отримало серйозних пошкоджень, а його екіпаж вже був евакуйований вертольотами берегової охорони країни, яка проводить рятувальну операцію на місці інциденту.
За даними південнокорейського агентства Yonhap, 13 членів екіпажу з південнокорейських траулерів також були врятовані.
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