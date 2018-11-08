США направили попередження для 246 лайнерів Boeing після катастрофи в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Федеральне авіаційне управління США розповсюдило директиви льотної придатності на 246 літаків Boeing 737 Max після того, як компанія-виробник повідомила про можливу помилку датчиків у лайнера цього типу, який зазнав катастрофи в Індонезії. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.
За даними агентства, 45 з підпадаючих під директиви літаків використовуються в США і належать Southwest Airlines, United Airlines і American Airlines.
Як раніше інформував УНН, Boeing 737 Max 8 найбільшої бюджетної авіакомпанії Індонезії Lion Air розбився 29 жовтня через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. На його борту знаходилися 189 пасажирів, з яких ніхто не зміг вижити. Влада Індонезії вважає, що літак зруйнувався від сильного удару об поверхню Яванского моря.