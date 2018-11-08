В США предупредили, что проблемы с Boeing могут коснуться 246 самолетов по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Федеральное авиационное управление США распространило директивы летной годности на 246 самолетов Boeing 737 Max после того, как компания-производитель сообщила о возможной ошибке датчиков у лайнера этого типа, потерпевшего катастрофу в Индонезии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства, 45 из подпадающих под директивы самолетов используются в США и принадлежат Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.
Как ранее информировал УНН, Boeing 737 Max 8 крупнейшей бюджетной авиакомпании Индонезии Lion Air разбился 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты. На его борту находились 189 пассажиров, из которых никто не смог выжить. Власти Индонезии считают, что самолет разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.