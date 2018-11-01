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Рятувальники виявили чорну скриньку індонезійського Boeing 737 Max 8

Рятувальники виявили чорну скриньку індонезійського Boeing 737 Max 8

Київ • УНН

 • 10146 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Рятувальники підняли на поверхню в четвер бортовий самописець літака індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії над Яванським морем. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Jakarta Post.

За інформацією газети, фахівці національного Агентства з пошуку і порятунку помістили пристрій у спеціальний контейнер, який було піднято на поверхню. Найближчим часом чорна скринька має бути доставлена на берег. Раніше водолази розповіли, що самописець знаходився на глибині близько 30 м.

Як раніше інформував УНН, Boeing 737 Max 8 найбільшої бюджетної авіакомпанії Індонезії Lion Air розбився 29 жовтня через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. На його борту знаходилися 189 пасажирів, з яких ніхто не зміг вижити. Слідство поки не висуває ніяких версій того, що сталося. Відомо, що на цьому літаку під час попереднього рейсу 28 жовтня були зафіксовані серйозні технічні недоліки, пов’язані з порушенням роботи приладів швидкості та навігації.

Керівництво Lion Air стверджує, що всі несправності були ліквідовані. Мінтранс Індонезії зажадав провести перевірку всіх подібних Boeing, що знаходяться в парках авіакомпаній країни.

Українців немає у списку пасажирів індонезійського літака Lion Air.

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