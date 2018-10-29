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Українців немає у списку пасажирів індонезійського літака Lion Air

Українців немає у списку пасажирів індонезійського літака Lion Air

Київ • УНН

 • 12127 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air, що впав у море неподалік від острова Ява у понеділок. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.

"Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.

У пошуково-рятувальному агентстві Індонезії поки не можуть сказати, чи є ті, хто вижив.

Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.

В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.

Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 октября 2018 г.

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