Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг, потерпел в понедельник катастрофу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийские спасательные службы, передает УНН.
Самолет исчез с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times.
По данным ресурса Flightradar, отслеживающий полеты самолетов, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява.
Информация о том, сколько пассажиров находилось на борту самолета, пока не поступало.
Как сообщал УНН, 16 октября военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилотов, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.