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Пасажирський Boeing 737 розбився після вильоту з Джакарти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Пасажирський літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував рейс з Джакарти в індонезійське місто Панкалпінанг, зазнав у понеділок катастрофи. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на рятувальні служби Індонезії, інформує УНН.

Літак зник із радарів приблизно через десять хвилин після зльоту, передає газета Straits Times.

За даними ресурсу Flightradar, що відслідковує польоти літаків, лайнер упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

Інформація про те, скільки пасажирів знаходилося на борту літака, поки не надходила.

Як повідомляв УНН, 16 жовтня військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких — офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.

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