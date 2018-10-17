Авіакатастрофа Су-27: знайдена “чорна скринька”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Знайдено “чорну скриньку” з військового літака Су-27, який у вівторок під час навчань "Чисте небо-2018" впав у Вінницькій області. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“Щодо літака — у цьому році, якщо я не помиляюсь, у липні місяці, пройшов ремонт і ми отримали із заводу. Зараз іде робота, „чорну скриньку“ знайшли, розслідування проводиться”, — повідомив С.Полторак.
Як повідомляв УНН, у вівторок військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких — офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.