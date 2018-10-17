Авіакатастрофа Су-27: знайдена “чорна скринька”

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Знайдено “чорну скриньку” з військового літака Су-27, який у вівторок під час навчань "Чисте небо-2018" впав у Вінницькій області. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.