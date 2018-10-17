Авиакатастрофа Су-27: найден "черный ящик"

“По поводу самолета — в этом году, если я не ошибаюсь, в июле месяце, прошел ремонт и мы получили с завода. Сейчас идет работа, „черный ящик“ нашли, расследование проводится”, — сообщил С.Полторак.

Как сообщал УНН, во вторник военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых — офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.