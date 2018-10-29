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В Індонезії побоюються, що літак Lion Air затонув після падіння

В Індонезії побоюються, що літак Lion Air затонув після падіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Деякі речі були виявлені на поверхні моря неподалік від Караванга, що на індонезійському острові Ява, після аварії літака Lion Air, який здійснював рейс JT 610. В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

За повідомленнями офіційних осіб, літак з 189 людьми на борту, як вважають, затонув після того, як впав в море біля індонезійського острова Ява в понеділок, невдовзі після зльоту зі столиці.

Пошуково-рятувальне агентство Індонезії підтвердило катастрофу літака Lion Air, JT610, додавши, що з ним були втрачено зв'язок через 13 хвилин після зльоту, а з буксира, який залишав порт столиці, бачили, що він впав.

"Ми ще не знаємо, чи є ті, хто вижив... Ми сподіваємося, ми молимося, але ми не можемо підтвердити", - сказав на прес-конференції очільник агентства Мухаммад Сяугі, додавши, що з аварійного передавача літака не надходило сигналу лиха.

Він повідомив, що такі предмети, як навушники і рятувальні жилети, були виявлені у водах на глибині від 30 метрів до 35 метрів, де з літаком, ідентифікованим службою повітряного спостереження Flightradar 24 як Boeing 737 MAX 8, втратили зв'язок.

Як повідомляв УНН, про аварію літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин польоту. За даними видання Straitstimes, на борту перебували близько 188 пасажирів, у тому числі двоє новонароджених і одна дитина, і сім членів екіпажу.

Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.

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