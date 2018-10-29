В Индонезии обнаружили место падения самолета Lion Air
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, который пропал с радаров на пути из Джакарты в Панкалпинанг. Об этом сообщил представитель экстренных служб, информирует УНН со ссылкой на Detik News.
“Место крушения было обнаружено”, — сообщил он. Самолет упал в море у острова Ява в районе провинции Западная Ява. Собеседник портала не уточнил, сколько человек было на борту. Позже в экстренных службах сказали, что были обнаружены обломки. В том числе, спасатели обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, мобильные телефоны.
Как ранее информировал УНН, об аварии самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут полета. По данным издания Straitstimes, на борту находились 188 пассажиров, в том числе двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.
В Главном управлении гражданской авиации сообщили, что пилоты самолета контактировали с диспетчером и просили вернуться в аэропорт вылета. После этого разговора борт пропал с радаров.
Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.