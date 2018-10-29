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В Індонезії виявили місце падіння літака Lion Air

В Індонезії виявили місце падіння літака Lion Air

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, який пропав із радарів на шляху з Джакарти у Панкалпінанг. Про це повідомив представник екстрених служб, інформує УНН із посиланням на Detik News.

“Місце краху було виявлено”, — повідомив він. Літак впав у море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява. Співрозмовник порталу не уточнив, скільки було на борту. Пізніше в екстрених службах сказали, що були виявлені уламки. У тому числі, рятувальники виявили рятувальний жилет та особисті речі пасажирів, мобільні телефони.

Як раніше інформував УНН, про аварію літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник із радарів через 13 хвилин польоту. За даними видання Straitstimes, на борту перебували 188 пасажирів, у тому числі двоє новонароджених, одна дитина, та сім членів екіпажу.

У Головному управлінні цивільної авіації повідомили, що пілоти літака контактували із диспетчером і просили повернутися в аеропорт вильоту. Після цієї розмови борт пропав з радарів.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG

— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

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