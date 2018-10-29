В Индонезии опасаются, что упавший самолет Lion Air затонул

По сообщениям официальных лиц, самолет с 189 людьми на борту, как полагают, затонул после того, как упал в море у индонезийского острова Ява в понедельник, вскоре после взлета из столицы.

Поисково-спасательное агентство Индонезии подтвердило крушение самолета Lion Air, JT610, добавив, что с ним были потеряна связь через 13 минут после взлета, а с буксира, покидающего порт столицы, видели, что он упал.

"Мы еще не знаем, есть ли выжившие... Мы надеемся, мы молимся, но мы не можем подтвердить", - сказал на пресс-конференции глава агентства Мухаммад Сяуги, добавив, что с аварийного передатчика самолета не поступал сигнал бедствия.

Он сообщил, что такие предметы, как наушники и спасательные жилеты, были обнаружены в водах на глубине от 30 метров до 35 метров, где с самолетом, идентифицированным службой воздушного слежения Flightradar 24 как Boeing 737 MAX 8, потеряли контакт.

Как сообщал УНН, об аварии самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут полета. По данным издания Straitstimes, на борту находились около 188 пассажиров, в том числе двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.