Украинцев нет в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air, упавшего в море недалеко от острова Ява в понедельник. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.
В поисково-спасательном агентстве Индонезии пока не могут сказать, есть ли выжившие.
Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.
В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.
Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 октября 2018 г.