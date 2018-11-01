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Спасатели обнаружили черный ящик индонезийского Boeing 737 Max 8

Спасатели обнаружили черный ящик индонезийского Boeing 737 Max 8

Киев  •  УНН

 • 10146 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Спасатели подняли на поверхность в четверг бортовой самописец самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение над Яванским морем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jakarta Post.

Согласно информации издания, специалисты национального Агентства по поиску и спасению поместили устройство в специальный контейнер, который был поднят на поверхность. В ближайшее время черный ящик должен быть доставлен на берег. Ранее водолазы рассказали, что самописец находился на глубине около 30 м.

Как ранее информировал УНН, Boeing 737 Max 8 крупнейшей бюджетной авиакомпании Индонезии Lion Air разбился 29 октября через 13 минут после вылета из Джакарты. На его борту находились 189 пассажиров, из которых никто не смог выжить. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося. Известно, что на этом самолете во время предыдущего рейса 28 октября были зафиксированы серьезные технические неполадки, связанные с нарушением работы приборов скорости и навигации.

Руководство Lion Air утверждает, что все неисправности были ликвидированы. Минтранс Индонезии потребовал провести проверку всех подобных Boeing, находятся в парках авиакомпаний страны.

Украинцев нет в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air.

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