В Індонезії встановили місцезнаходження фюзеляжу літаку Lion Air

"Ми сподіваємось, що визначили координати фюзеляжу JT 610", - заявив він, додавши, що ця інформація ще має бути підтверджена.

Влада країни розшукує літак на глибині близько 30-40 метрів та сподівається знайти бортові самописці, важливі для розслідування причин катастрофи. У пошуковій операції беруть участь десятки водолазів, вертольоти та кораблі. Влада майже повністю виключила шанси знайти тих, хто вижив після падіння літака, на борту якого перебувало 189 осіб.



Пошукові команди доставляють частини тіл загиблих для ідентифікації та тестів ДНК.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індонезії розширили пошуки загиблих під час аварії Boeing



Як повідомляв УНН, рятувальники виявили останки 24 загиблих, близько індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійська пасажирський літак.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індонезії розповіли про проблеми з літаком Lion Air за день до падіння



Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака знаходилися 189 осіб, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.

За повідомленням МЗС, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.