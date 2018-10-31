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В Індонезії встановили місцезнаходження фюзеляжу літаку Lion Air

В Індонезії встановили місцезнаходження фюзеляжу літаку Lion Air

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Індонезії встановили місцезнаходження корпусу літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав у Яванське море неподалік від столиці Індонезії 29 жовтня. Про це у середу, 31 жовтня, повідомив командуючий збройними силами Індонезії Хаді Тхаджанто, повідомляє УНН з посиланням на DW. 

"Ми сподіваємось, що визначили координати фюзеляжу JT 610", - заявив він, додавши, що ця інформація ще має бути підтверджена.

Влада країни розшукує літак на глибині близько 30-40 метрів та сподівається знайти бортові самописці, важливі для розслідування причин катастрофи. У пошуковій операції беруть участь десятки водолазів, вертольоти та кораблі. Влада майже повністю виключила шанси знайти тих, хто вижив після падіння літака, на борту якого перебувало 189 осіб.

Пошукові команди доставляють частини тіл загиблих для ідентифікації та тестів ДНК.

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Як повідомляв УНН, рятувальники виявили останки 24 загиблих, близько індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійська пасажирський літак.

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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака знаходилися 189 осіб, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.

За повідомленням МЗС, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.

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