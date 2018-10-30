На місці авіакатастрофи в Індонезії виявили останки 10 загиблих

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рятувальники виявили останки 10 загиблих, поблизу індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійський пасажирський літак. Їх відправлять на аналіз ДНК. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Straits Times.