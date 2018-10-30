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На місці авіакатастрофи в Індонезії виявили останки 10 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рятувальники виявили останки 10 загиблих, поблизу індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійський пасажирський літак. Їх відправлять на аналіз ДНК. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Straits Times.

"Знайдено 10 тіл. Їх відправлять на аналіз ДНК", - сказано у повідомлені.

Крім того рятувальники повідомили, що зібрали усі уламки літака, які були на поверхні води.

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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина. 

Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.

В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.

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За повідомленням МЗС, українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.

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