На місці авіакатастрофи в Індонезії виявили останки 10 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рятувальники виявили останки 10 загиблих, поблизу індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійський пасажирський літак. Їх відправлять на аналіз ДНК. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Straits Times.
"Знайдено 10 тіл. Їх відправлять на аналіз ДНК", - сказано у повідомлені.
Крім того рятувальники повідомили, що зібрали усі уламки літака, які були на поверхні води.
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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.
Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.
В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.
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За повідомленням МЗС, українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.