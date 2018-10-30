На месте авиакатастрофы в Индонезии обнаружили останки 10 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Спасатели обнаружили останки 10 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет. Их отправят на анализ ДНК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Straits Times.
"Найдено 10 тел. Их отправят на анализ ДНК", - говорится в сообщении.
Кроме того спасатели сообщили, что собрали все обломки самолета, которые были на поверхности воды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индонезийские спасатели не надеются найти живых после авиакатастрофы Lion Air
Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.
Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.
В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились фото найденных вещей после падения самолета Lion Air
По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.