З'явилися фото знайдених речей після падіння літака Lion Air
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Офіційний представник національного агентства з надзвичайних ситуацій країни Сутопо Пурво Нугрохо оприлюднив фотографії та відео з місця, де, як передбачається, впав пасажирський літак Lion Air, який здійснював рейс JT 610, передає УНН.
"Кілька шматків літака Lion Air JT 610, що розбився в водах неподалік від Караванга", - написав він у Twitter.
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З його слів, у морі знаходять сміття у вигляді мобільних телефонів та іншого.
Як повідомляв УНН, про аварію літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.
Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.
В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув. У пошуково-рятувальному агентстві Індонезії поки не можуть сказати, чи є ті, хто вижив.
Такі предмети, як навушники і рятувальні жилети, були виявлені у водах на глибині від 30 метрів до 35 метрів, де з літаком, ідентифікованим службою повітряного спостереження Flightradar 24 як Boeing 737 MAX 8, втратили зв'язок.
Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.
Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.