Військовий вертоліт США впав на палубу авіаносця: є постраждалі

"Гелікоптер військово-морського флоту США MH-60 Seahawk, що належить повітряному крилу палубної авіації 5, зазнав аварії на льотному майданчику авіаносця USS Ronald Reagan (CVN 76) незабаром після зльоту приблизно о 9:00 ранку 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.



У командуванні зазначили, що причини аварії наразі розслідуються.



Зазначається, що потерпілі знаходяться в стабільному стані під доглядом медичного персоналу авіаносця. Хоча декілька потерпілих були евакуйовані на берег, життю жодного з них немає загрози.



Під час аварії авіаносна ударна група ВМС здійснювала рутинну операцію в Філіппінському морі. Ronald Reagan залишається здатним продовжувати роботу і польоти можуть бути відновлені, йдеться в повідомленні.



Як повідомляв УНН, навчальний літак Л-39 Міноборони РФ впав у воду близько Довжанської коси в Азовському морі.

18 вересня російський військовий літак Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії.



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Нагадаємо, навчально-тренувальний літак ВПС Саудівської Аравії зазнав у понеділок катастрофу на північному заході королівства.



Раніше, невеликий приватний літак з трьома пасажирами на борту впав в Атлантичний океан біля острова Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк.