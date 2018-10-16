СМИ: в Саудовской Аравии разбился учебный самолет ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Учебно-тренировочный самолет ВВС Саудовской Аравии потерпел в понедельник катастрофу на северо-западе королевства. Об этом сообщил новостной портал Al Khaleej, информирует УНН.
По его данным, самолет Hawk британского производства потерпел крушение в 100 км от города Табук. К месту происшествия прибыли спасательные службы, однако, по поступающей информации, двое пилотов погибли.
Официальной информации в связи с инцидентом пока не последовало.
Как сообщал УНН, небольшой частный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан у острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк.