СМИ: в Саудовской Аравии разбился учебный самолет ВВС

По его данным, самолет Hawk британского производства потерпел крушение в 100 км от города Табук. К месту происшествия прибыли спасательные службы, однако, по поступающей информации, двое пилотов погибли.

Официальной информации в связи с инцидентом пока не последовало.

Как сообщал УНН, небольшой частный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан у острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк.