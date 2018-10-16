ЗМІ: в Саудівській Аравії розбився навчальний літак ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Навчально-тренувальний літак ВПС Саудівської Аравії зазнав у понеділок катастрофи на північному заході королівства. Про це повідомив новинний портал Al Khaleej, інформує УНН.
За його даними, літак Hawk британського виробництва зазнав аварії в 100 км від міста Табук. До місця події прибули рятувальні служби, проте, по інформації, що надходить, двоє пілотів загинули.
Офіційної інформації в зв’язку з інцидентом поки не послідувало.
Як повідомляв УНН, невеликий приватний літак з трьома людьми на борту впав в Атлантичний океан біля острова Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк.