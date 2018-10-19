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Російські пілоти Л-39 після катапультування впали в Азовське море

Російські пілоти Л-39 після катапультування впали в Азовське море

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Навчальний літак Л-39 Міноборони РФ впав у воду близько Довжанської коси в Азовському морі, пілоти після катапультування так само впали на воду, в даний час йдуть пошукові роботи. Про це інформує УНН із посиланням на ТАРС.

“Літак впав у воду. Ведуться пошукові роботи, льотчиків поки не знайшли. Льотчики теж в воду впали”, — сказало
джерело ТАРС в оперативних службах регіону, додавши, що можливе місце падіння знаходиться в Азовському морі в районі Довжанської коси.

Як уточнило інше джерело, літак впав у 1,5 км від берега. За його даними, обидва пілоти встигли катапультуватися. Літак належить військовому навчальному центру.

Пізніше джерело в екстрених службах регіону заявило, що пошуки льотчиків ведуться на воді та на суші. “На даний момент шукаємо двох осіб. Пошуки ведуть у морі та на суші. Знаємо, що літак у воді, і живі вони чи ні, поки не зрозуміло”, — сказав співрозмовник агентства. Він уточнив, що зараз пошук літака ведеться з катерів, водолазів поки не приваблюють.

Як повідомляв УНН, 18 вересня російський військовий літак Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії.

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