Індонезійські рятувальники не сподіваються знайти живих після авіакатастрофи Lion Air

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Індонезії передбачають, що внаслідок катастрофи літака Lion Air на індонезійському острові Ява ніхто не вижив. Про це сказав директор з операції пошуково-рятувального агентства Індонезії Бамбанг Сурью, передає УНН з посиланням на Independent.