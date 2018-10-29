Індонезійські рятувальники не сподіваються знайти живих після авіакатастрофи Lion Air
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Індонезії передбачають, що внаслідок катастрофи літака Lion Air на індонезійському острові Ява ніхто не вижив. Про це сказав директор з операції пошуково-рятувального агентства Індонезії Бамбанг Сурью, передає УНН з посиланням на Independent.
"Я передбачаю, що немає тих, хто залишився живим, зважаючи на знайдені частини тіла", - сказав він.
За його словами, рятувальникам зараз необхідно знайти основні уламки літака та тіла людей. Місцеперебування корпуса літака досі не визначене. Води, де він затонув, глибиною до 30 метрів.
Планується, що пошуки триватимуть щонайменше сім днів.
Як повідомляв УНН, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.
У пошуково-рятувальному агентстві Індонезії поки не можуть сказати, чи є ті, хто вижив.
Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.
В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.
Українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.