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Индонезийские спасатели не надеются найти живых после авиакатастрофы Lion Air

Индонезийские спасатели не надеются найти живых после авиакатастрофы Lion Air

Киев  •  УНН

 • 8005 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Индонезии предполагают, что в результате катастрофы самолета Lion Air на индонезийском острове Ява никто не выжил. Об этом сказал директор по операции поисково-спасательного агентства Индонезии Бамбанг Сурью, передает УНН со ссылкой на Independent.

"Я предполагаю, что нет выживших, принимая во внимание найденные части тела", - сказал он.

По его словам, спасателям сейчас необходимо найти основные обломки самолета и тела людей. Местонахождения корпуса самолета до сих пор не определено. Воды, где он затонул, глубиной до 30 метров.

Планируется, что поиски будут продолжаться по меньшей мере семь дней.

Как сообщал УНН, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.

В поисково-спасательном агентстве Индонезии пока не могут сказать, есть ли выжившие.

Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.

В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.

Украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.

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