В Індонезії розширили пошуки загиблих під час аварії Boeing

"Зона пошуково-рятувальних робіт біля узбережжя округу Караванг індонезійської провінції Західна Ява розширена з п'яти до 10 морських миль", - повідомив глава Національного агентства Індонезії з пошуку і порятунку (BASARNAS) Мухаммад Сяугі.

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За його словами, водолази намагаються виявити останки загиблих і уламки корпусу літака на глибині 35 метрів, щоб знайти чорну скриньку.



Як повідомляє влада регіону, до теперішнього часу в лікарню доставлено 26 мішків з фрагментами тіл і особистими речами загиблих пасажирів.

Як повідомляв УНН, рятувальники виявили останки 24 загиблих, близько індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійська пасажирський літак.



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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака знаходилися 189 осіб, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.



За повідомленням МЗС, українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.