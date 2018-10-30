В Индонезии расширили поиски погибших при крушении Boeing

"Зона поисково-спасательных работ у побережья округа Караванг индонезийской провинции Западная Ява расширена с пяти до 10 морских миль", - сообщил глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению (BASARNAS) Мухаммад Сяуги.

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По его словам, водолазы пытаются обнаружить останки погибших и обломки корпуса самолета на глубине 35 метров, чтобы найти черный ящик.



Как сообщают власти региона, до настоящего времени в больницу доставлено 26 мешков с фрагментами тел и личными вещами погибших пассажиров.

Как сообщал УНН, спасатели обнаружили останки 24 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет.



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Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.



По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.