В Индонезии рассказали о проблемах с самолетом Lion Air за день до падения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Заместитель председателя Национального комитета по безопасности транспорта Хари Сатмико сообщил, что во время полета в днем ранее у Boeing 737 MAX компании Lion Air, упавшего в понедельник через 13 минут после взлета, были технические проблемы, в том числе ненадежные чтения воздушной скорости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Во время полета в преддверии Boeing 737 MAX были технические проблемы, в том числе ненадежные чтения воздушной скорости. Вероятная причина несчастного случая все еще исследуется", - сказал он.
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Хари Сатмико также добавил, что "проблема была решена в соответствии с процедурой".
Кроме того, два пассажира на воскресном полете сообщали, что они были обеспокоены проблемами с системой кондиционирования воздуха и освещения кабины.
Как сообщал УНН, спасатели обнаружили останки 24 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет.
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Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.
По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.