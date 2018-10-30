В Індонезії розповіли про проблеми з літаком Lion Air за день до падіння

"Під час польоту напередодні Boeing 737 MAX були технічні проблеми, у тому числі ненадійні читання повітряної швидкості. Вірогідна причина нещасного випадку все ще досліджується", - сказав він.

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Харіо Сатміко також додав, що "проблема була вирішена відповідно до процедури".

Крім того, два пасажири на недільному польоті повідомляли, що вони були стурбовані проблемами з системою кондиціонування повітря та освітлення кабіни.

Як повідомляв УНН, рятувальники виявили останки 24 загиблих, поблизу індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійський пасажирський літак.

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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.

За повідомленням МЗС, українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.