В Індонезії знайшли тіла 24 загиблих на місці катастрофи Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рятувальники виявили останки 24 загиблих, поблизу індонезійської столиці Джакарти в районі, де в понеділок через 13 хвилин після зльоту впав індонезійський пасажирський літак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"Виявлено останки вже 24 загиблих", - сказано у повідомлені.
Раніше повідомлялося, що тіла відправлять на аналіз ДНК.
Крім того рятувальники повідомили, що зібрали усі уламки літака, які були на поверхні води.
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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина.
Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.
В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.
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За повідомленням МЗС, українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.
Dokumentasi Upaya pencarian terhadap korban maupun pesawat Lion Air JT 610 oleh BASARNAS dan Tim SAR Gabungan pada 30 Oktober 2018. pic.twitter.com/BemlbSRkM4— KANTOR SAR JAKARTA (@KANSAR_JKT) 30 жовтня 2018 р.