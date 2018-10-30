В Индонезии нашли тела 24 погибших на месте крушения Boeing

КИЕВ. 30 октября. УНН. Спасатели обнаружили останки 24 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.