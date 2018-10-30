В Индонезии нашли тела 24 погибших на месте крушения Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Спасатели обнаружили останки 24 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Обнаружены останки уже 24 погибших", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что тела отправят на анализ ДНК.
Кроме того спасатели сообщили, что собрали все обломки самолета, которые были на поверхности воды.
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Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.
Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.
В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.
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По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.
Dokumentasi Upaya pencarian terhadap korban maupun pesawat Lion Air JT 610 oleh BASARNAS dan Tim SAR Gabungan pada 30 Oktober 2018. pic.twitter.com/BemlbSRkM4- KANTOR SAR JAKARTA (@KANSAR_JKT) 30 октября 2018