В Индонезии установили местонахождение фюзеляжа самолете Lion Air

"Мы надеемся, что определили координаты фюзеляжа JT 610", - заявил он, добавив, что эта информация еще должна быть подтверждена.

Власти страны разыскивают самолет на глубине около 30-40 метров и надеются найти бортовые самописцы, важные для расследования причин катастрофы. В поисковой операции принимают участие десятки водолазов, вертолеты и корабли. Власть почти полностью исключила шансы найти выживших после падения самолета, на борту которого находилось 189 человек.



Поисковые команды доставляют части тел погибших для идентификации и тестов ДНК.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индонезии расширили поиски погибших во время крушения Boeing



Как сообщал УНН, спасатели обнаружили останки 24 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индонезии рассказали о проблемах с самолетом Lion Air за день до падения



Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.

По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.