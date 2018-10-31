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В Индонезии установили местонахождение фюзеляжа самолете Lion Air

В Индонезии установили местонахождение фюзеляжа самолете Lion Air

Киев  •  УНН

 • 9040 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Индонезии установили местонахождение корпуса самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего в Яванское море недалеко от столицы Индонезии 29 октября. Об этом в среду, 31 октября, сообщил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тхаджанто, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Мы надеемся, что определили координаты фюзеляжа JT 610", - заявил он, добавив, что эта информация еще должна быть подтверждена.

Власти страны разыскивают самолет на глубине около 30-40 метров и надеются найти бортовые самописцы, важные для расследования причин катастрофы. В поисковой операции принимают участие десятки водолазов, вертолеты и корабли. Власть почти полностью исключила шансы найти выживших после падения самолета, на борту которого находилось 189 человек.

Поисковые команды доставляют части тел погибших для идентификации и тестов ДНК.

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Как сообщал УНН, спасатели обнаружили останки 24 погибших, около индонезийской столицы Джакарты в районе, где в понедельник через 13 минут после взлета упал индонезийский пассажирский самолет.

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Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок.

По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.

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