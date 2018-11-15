СМИ: в Японском море столкнулись рыболовецкие траулеры Японии и Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Рыболовные траулеры Японии и Южной Кореи столкнулись в четверг в Японском море. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга, информирует УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности на издание The Japan Times.
Столкновение между двумя южнокорейскими судами и одним японским произошло в 330 км от островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора межу Токио и Сеулом. По словам Суги, японское судно не получило серьезного ущерба, а его экипаж уже был эвакуирован вертолетами береговой охраны страны, которая проводит спасательную операцию на месте инцидента.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, 13 членов экипажа с южнокорейских траулеров также были спасены.
Напоминаем, США направили предупреждение для 246 лайнеров Boeing после катастрофы в Индонезии.