В САП объяснили, почему закрыли "дело рюкзаков Авакова"

"В ходе расследования проверялась версия о том, что они по предварительному сговору организовали процедуру закупки рюкзаков с заранее определенным победителем (ООО "Днипровенд") и поставку МВД Украины рюкзаков ненадлежащего качества, чем нанесли ущерб государственным интересам. С учетом собранной доказательной базы 01.11.2017 года Чеботарю С., Авакова А. и Литвину В. осуществлено сообщение о подозрении, а 04.04.2018 года сообщено об открытии материалов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, ознакомившись с материалами производства, Литвин воспользовался своим правом и дал показания, что именно он совершил единолично преступление - победив на тендере, изготовил некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставил их МВД Украины, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали. Кроме того, он пояснил, что готов возместить причиненный ущерб.

Прокурорами также учтено, что один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в судебном заседании полностью подтвердить свои показания.

Кроме того, при непосредственном участии одного из адвокатов подозреваемых, уничтожено специальное средство, на который велась запись в кабинете Чеботаря.

При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательств, что вне разумного сомнения опровергли версию Литвина, не получено и возможности для их получения исчерпаны, прокурором в уголовном производстве принято решение о его закрытии в части - относительно Чеботаря и Авакова.

Поскольку Литвином по сути признан факт совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины, будут приняты меры по привлечению его к уголовной ответственности.

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"Таким образом, следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем и поставки некачественных рюкзаков, однако отсутствие доказательств осведомленности Чеботаря и Авакова о ненадлежащем качестве рюкзаков, делает невозможным привлечение их к уголовной ответственности", - отметили в САП.

В то же время в прокуратуре отметили, что в соответствии со ст. 36 УПК Украины прокурор, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями закона, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается.

Напомним, 6 апреля 2018 года НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.

Как сообщал УНН, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

На брифинге 11 июня 2018 года председатель национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил журналистам, что на эксперта, который делал заключение о соответствии критериям рюкзаков, которые были закуплены для МВД, оказывается давление со стороны Министерства внутренних дел.

Сегодня председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".