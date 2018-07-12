У САП пояснили, чому закрили “справу рюкзаків Авакова”

“В ході розслідування перевірялась версія про те, що вони за попередньою змовою організували процедуру закупівлі рюкзаків з наперед визначеним переможцем (ТОВ „Дніпровенд“) та поставку МВС України рюкзаків неналежної якості, чим завдали збитків державним інтересам. З урахуванням зібраної доказової бази 01.11.2017 Чеботарю С.І., Авакову О.А. та Литвину В.Я. здійснено повідомлення про підозру, а 04.04.2018 повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як зазначається, ознайомившись з матеріалами провадження, Литвин скористався своїм правом та дав свідчення, що саме він вчинив одноосібно злочин — перемігши на тендері, виготовив неякісні рюкзаки та за підробленими документами поставив їх МВС України, інші підозрювані до цього стосунку не мали та про факт поставки неякісних рюкзаків не знали. Крім того, він пояснив, що готовий відшкодувати завдану шкоду.

Прокурорами також враховано, що один з ключових свідків обвинувачення не зміг під час допиту в судовому засіданні повністю підтвердити свої свідчення.

Крім того, за безпосередньої участі одного з адвокатів підозрюваних, знищено спеціальний засіб, на який вівся запис в кабінеті Чеботаря.

За таких обставин, враховуючи, що доказів, які б поза розумним сумнівом спростували версію Литвина, не здобуто та можливості для їх здобуття вичерпано, прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття у частині — щодо Чеботаря та Авакова.

Оскільки Литвином по суті визнано факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, будуть вжиті заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

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“Таким чином, слідство встановило, що мали місце факти проведення тендеру з визначеним наперед переможцем та поставки неякісних рюкзаків, проте відсутність доказів обізнаності Чеботаря і Авакова з неналежною якістю рюкзаків, унеможливлює притягнення їх до кримінальної відповідальності”, — наголосили в САП.

Водночас у прокуратурі зауважили, що відповідно до ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Нагадаємо, 6 квітня 2018 року НАБУ завершило слідство у “справі рюкзаків для МВС” і надало підозрюваним та їхнім захисникам матеріали провадження на ознайомлення.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня двом затриманим у справі “рюкзаків Авакова” повідомили про підозру.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

На брифінгу 11 червня 2018 року голова національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив журналістам, що на експерта, який робив висновок щодо відповідності критеріям рюкзаків, які були закуплені для МВС, здійснюється тиск з боку Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.