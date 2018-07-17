В Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Баллон взорвался во вторник на заводе на Литовской улице, 11 в русском Санкт-Петербурге. Два человека погибло. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, два человека погибли, передает УНН.
"На заводе взорвался баллон. Двое погибли", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ЧП произошло на территории бывшего трамвайного парка, где расположено предприятие по заправке газовых баллонов.
"Литовская улица, промзона, территория бывшего трамвайного парка - организация, которая занимается заправкой газовых баллонов. Произошел около 12:30 по киевскому времени хлопок, предположительно при заправке газовых баллонов. Информация о пострадавших уточняется", - сказали в пресс-службе.
Напомним, вчера на северо-западе Москвы прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сдетонировали несколько баллонов в автосервисе на Авиационной улице. Уже четверо раненых, однако, количество может вырасти.