У Санкт-Петербурзі стався потужний вибух: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Балон вибухнув у вівторок на заводі на Литовській вулиці, 11 в російському Санкт-Петербурзі. Двоє людей загинуло. Про це повідомив ТАСС джерело в правоохоронних органах, двоє людей загинули, передає УНН.
"На заводі вибухнув балон. Двоє загинули", - сказав співрозмовник агентства.
У прес-службі ГУ МВС по Санкт-Петербургу і Ленінградської області уточнили, що подія відбулася на території колишнього трамвайного парку, де розташоване підприємство по заправці газових балонів.
"Литовська вулиця, промзона, територія колишнього трамвайного парку - організація, яка займається заправкою газових балонів. Стався близько 12:30 за київським часом хлопок, імовірно при заправці газових балонів. Інформація про потерпілих уточнюється", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, вчора на північному заході Москви прогримів потужний вибух. За попередніми даними, здетонували кілька балонів в автосервісі на Авіаційній вулиці. Уже четверо поранених, проте, кількість може зрости.